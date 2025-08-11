Deficitul caloric este mecanismul simplu și eficient prin care corpul începe să piardă din greutate, consumând mai puține calorii decât arde. Altfel spus, nu este vorba de înfometare, ci de echilibru. Fiecare persoană are un necesar caloric diferit, în funcție de vârstă, greutate, sex și nivelul de activitate fizică. Potrivit specialiștilor, atunci când aportul caloric este mai mic decât necesarul, organismul este nevoit să apeleze la rezervele proprii de energie, adică la grăsimea acumulată în timp.



Acest proces nu se întâmplă peste noapte și nu trebuie forțat. Cercetările arată că un deficit de aproximativ 500 de calorii pe zi poate duce la o pierdere sănătoasă de circa un kilogram pe săptămână. Totuși, este important ca reducerea calorică să fie adaptată fiecărui individ și realizată cu grijă, pentru a evita efectele secundare precum oboseala, pierderea masei musculare sau încetinirea metabolismului. De altfel, în timpul unui deficit prelungit, corpul își adaptează consumul energetic, reducând metabolismul bazal, adică energia necesară pentru funcțiile vitale, ceea ce poate frâna procesul de slăbire. Aici intervine rolul mișcării: sportul ajută nu doar la arderea caloriilor, ci și la menținerea unui metabolism activ. Așadar, combinarea alimentației echilibrate cu activitatea fizică este cheia pentru un deficit caloric sustenabil.