Soluții pentru a avea un aspect întinerit al feței

Pielea din jurul ochilor este cunoscută sub numele de regiune perioculară. Din păcate, în timp, această piele își pierde din grosime din cauza scăderii colagenului și fibrelor elastice. Partea bună este că, în ziua de azi există o serie de tratamente faciale care împrospătează aspectul feței. Pentru a ști ce metodă este convenabilă în fiecare caz, este necesar să cunoașteți problemele comune. De asemenea, trebuie să știți că starea bună a pielii depinde și de alimentația adoptată, de utilizarea produselor cosmetice. Eșecul duce la următoarele tulburări: ridurile din jurul ochilor sunt asociate cu fotoîmbătrânirea, nu doar cu vârsta, apar pungile sub ochi. Acest lucru se întâmplă atunci când pliurile își pierd extensibilitatea, se relaxează și rețin apa locală. La rândul lor, cearcănele sunt o consecință a stagnării lichidelor și sângelui din cauza decelerării microcirculației venoase și limfatice. Efectul de umbrire este produsul melaninei oxidate și al hemoglobinei. Totodată, grijile și stresul se reflectă în îmbătrânirea feței. Academia Spaniolă de Dermatologie și Venerologie afirmă că modificările superficiale ale pielii pot avea repercusiuni negative asupra calității vieții.



În concluzie, dacă optați pentru o procedură facială, chiar dacă este minim invazivă, este important să verificați dacă este efectuată de un profesionist. De exemplu, dacă este vorba despre întinerirea aspectului, atunci există alternativa numită ulterapie, care folosește energia ultrasunetelor microfocalizate, țesuturile profunde din jurul ochilor fiind încălzite. Pe măsură ce are loc termoreglarea, începe reparația. Apoi, firele resorbabile sunt folosite de chirurgii plasticieni pentru a elimina aspectul lăsat la nivelul pomeților. Acestea sunt suturi de suport intern, introduse în zona temporală, astfel încât sa rămână ascunse în spatele părului. Intervenția urmărește un efect de lifting. De asemenea, sunt proceduri care constau în combinarea unui peeling cu carboxiterapie și un cocktail de vitamine. Ele sunt injectate pentru a strânge, hidrata, îngroșa și stimula producția de colagen.