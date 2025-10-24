Articulaţiile sunt reprezentate de zone ale corpului uman prin care se unesc oasele, iar durerile articulare sunt acele senzaţii de disconfort, de durere şi de iritaţie. Partea proastă este că acestea pot apărea la oricare dintre articulaţiile corpului uman şi se acutizează întotdeauna în sezonul rece. Specialiştii sunt de părere că multă vreme s-a considerat că presiunea atmosferică scăzută ar genera dureri articulare, deoarece ar permite ţesuturilor să se inflameze.



Mai mult decât atât, există studii care arată că durerea se accentuează cu fiecare 10°C mai puţin, dar în special când este asociată cu presiune atmosferică scăzută. O altă cauză ar fi efectul pe care ȋl are frigul asupra muşchilor, o sensibilitate care este supărătoare chiar şi la persoanele sănătoase. „Unii oameni pot suferi mai multă durere atunci când se schimbă vremea, dar medicii ar trebui să-şi ajute pacienţii să-şi adapteze stilul de viaţă şi medicaţia ȋn funcţie de necesităţile lor individuale pe tot parcursul anului”, a declarat dr. Daniela Duşa. Pentru a evita apariţia acestor probleme, medicul îi sfătuieşte pe constănţeni să folosească, în primul rând, o îmbrăcăminte adecvată anotimpului în care ne aflăm. Apoi, folosirea mănuşilor este recomandată ȋn special la pacienţii cu fenomen „Raynauld”, la care, din cauza frigului pot apărea necroze la nivelul degetelor. Totodată, se recomandă plimbările ȋn aer liber pentru a absorbi vitamina D, al cărei deficit se corelează cu manifestări clinice severe ale artritei reumatoide şi a altor boli reumatice. De asemenea, nivelul seric scăzut al vitaminei D se asociază cu sensibilitate la durere şi cu creşterea riscului de osteoporoză. Specialistul a mai spus că în caz de durere, kinetoterapia ȋn interior şi hidrokinetoterapia sunt recomandate pacienţilor, însă numai după un consult la medicul de specialitate. Pentru început, se va ȋncepe cu exercţii uşoare, urmând ca apoi să se crească timpul şi intensitatea antrenamentului, ȋn funcţie de modul ȋn care corpul răspunde. Desigur, aplicarea căldurii asupra articulaţiilor trebuie făcută cu precauţie şi sub ȋndrumarea unui medic.



Apoi, masajul cu ulei de camfor ameliorează artrita şi durerile articulare.



„În sezonul rece, din cauza sedentarismului şi a regimului alimentar, greutatea corporală are tendinţa de a creşte. Pe de altă parte, se ştie că obezitatea este un factor de risc pentru apariţia şi agravarea gonartrozei, spondilozei lombare şi nu numai. Acestea sunt motive ȋn plus pentru menţinerea greutăţii corporale optime”, a completat medicul. Înainte de toate, persoanele care acuză dureri articulare trebuie să îşi adapteze dieta la anotimpul în care ne aflăm. Aceasta ar trebui să cuprindă alimente uleioase, dulci, sărate, acre şi hrănitoare. Următoarele alimente ar trebui să facă parte din regimul alimentar din timpul sezonului rece: laptele şi produsele lactate (smântănă, unt, miere cu lapte rece), ulei, leguminoase (mai puţin pacienţii cu hiperuricemie), cereale (porumb, orez), legume (vinete, conopida, varza, cartofi dulci, morcovi, spanac, ghimbir uscat), fructe uscate, fructe de sezon (mere, portocale).