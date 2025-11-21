Durerea de călcâi poate transforma fiecare pas într-un mic test de răbdare. Indiferent dacă apare din cauza statului prelungit în picioare, a încălțămintei nepotrivite sau a suprasolicitării, senzația aceea ascuțită sau pulsatilă vă poate împiedica să vă bucurați de activitățile zilnice. Vestea bună este că există remedii accesibile, blânde și eficiente, pe care le puteți încerca chiar acasă. Unul dintre cele mai rapide moduri de a reduce disconfortul este să aplicați gheață pe zona dureroasă. Medicii sunt de părere că o compresă rece menținută 10 - 15 minute poate liniști inflamația și poate oferi o ușoară amorțire ce atenuează durerea. La fel de important este să acordați atenție modului în care vă tratați picioarele. Încălțămintea cu talpă rigidă, subțire sau toc prea dur poate agrava problema. În schimb, pantofii care oferă susținere în bolta plantară și amortizare în zona călcâielor pot reduce presiunea exercitată la fiecare pas.



Se știe că mușchiul gambei și tendonul lui Ahile, atunci când sunt tensionate, pot trage de țesuturile din talpă și pot accentua durerea. Întinderile ușoare, făcute dimineața și seara, ajută la relaxarea acestor structuri și la reducerea presiunii asupra călcâiului. Chiar și rostogolirea tălpii pe o minge de tenis timp de câteva minute poate stimula circulația și poate destinde zona. Nu în ultimul rând, odihna rămâne un remediu fundamental, deși adesea ignorat. Așadar, călcâiele suprasolicitate cer timp pentru a se reface, iar reducerea activităților care implică alergat, sărit sau stat îndelung în picioare poate preveni agravarea inflamației și poate accelera vindecarea.