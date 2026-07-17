Atunci când vă gândiți la dezvoltarea armonioasă a copiilor, este firesc să acordați atenție alimentației, mișcării și educației. Totuși, un element la fel de important este somnul, deoarece, în timpul odihnei, creierul continuă să lucreze intens. Ca urmare, informațiile acumulate peste zi sunt organizate, selectate și stocate, iar amintirile importante sunt consolidate. Din acest motiv, un copil care doarme suficient are șanse mai mari să învețe eficient și să rețină mai ușor ceea ce descoperă la școală sau acasă.



Memoria nu se formează doar în timpul orelor de curs, ci și în timpul somnului. După o zi în care au citit, au scris, au rezolvat exerciții sau au învățat lucruri noi, copiii au nevoie de odihnă pentru ca aceste informații să fie transformate în cunoștințe de lungă durată.

„Dacă programul de somn este prea scurt sau este întrerupt frecvent, procesul de consolidare a memoriei este afectat, iar informațiile pot fi uitate mai ușor. Totodată, lipsa somnului influențează și atenția, concentrarea și capacitatea de rezolvare a problemelor. Copiii obosiți pot întâmpina dificultăți în urmărirea lecțiilor, își pot pierde rapid interesul pentru activitățile școlare și pot avea nevoie de mai mult timp pentru a înțelege sau a reține informații noi. În plus, oboseala poate favoriza iritabilitatea, schimbările de dispoziție și scăderea motivației pentru învățare", a explicat dr. Lavinia Petcu.



Calitatea somnului este la fel de importantă ca durata acestuia. Chiar dacă cei mici petrec suficiente ore în pat, un somn fragmentat sau adormirea târzie pot reduce beneficiile odihnei. De aceea, este recomandat să respectați un program constant de culcare și trezire, inclusiv în weekend, pentru a ajuta organismul să își mențină ritmul natural.



Un alt aspect care influențează memoria este utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare. Lumina albastră emisă de telefoane, tablete și televizoare poate întârzia instalarea somnului și poate reduce calitatea acestuia.

În locul ecranelor, puteți introduce o rutină relaxantă, precum citirea unei povești, ascultarea unei muzici liniștite sau petrecerea câtorva minute discutând despre evenimentele zilei. Aceste obiceiuri îi ajută pe copii să adoarmă mai ușor și să aibă un somn mai odihnitor.



Este important și ca mediul în care dorm copiii să fie liniștit, întunecat și confortabil. O cameră bine aerisită și o temperatură potrivită contribuie la un somn de calitate, iar evitarea meselor copioase și a băuturilor care conțin cofeină înainte de culcare poate preveni dificultățile de adormire.

