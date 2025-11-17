Din păcate, unele paste de dinți, soluții pentru albire și apele de gură pe care le găsiți în supermarketuri conțin o mulțime de ingrediente mult prea agresive pentru pH-ul normal al gurii. Tocmai de aceea, stomatologii vă sfătuiesc să încercați și pastele de dinți naturale.



Cu toate că produsele de igienă orală convențională vă oferă o senzație de prospețime imediat după utilizare, pe termen lung ele slăbesc mijloacele de apărare naturale ale cavității bucale. Astfel, utilizându-le, puteți crește riscul de a dezvolta diverse probleme de sănătate orală. Ca urmare, măcar din când în când, în locul produselor de igienă orală comerciale, puteți opta pentru produse naturale. Potrivit dr. Roxana Gheorghiu, acestea sunt preparate cu ingrediente ce mențin echilibrul natural al cavității bucale și care au proprietăți terapeutice pentru dinți. De exemplu, patru ingrediente sunt ideale pentru a prepara o pastă de dinți naturală. De exemplu, argila albă este un ingredient de bază pentru orice pastă de dinți naturală. Aceasta are următoarele proprietăți benefice: de curățare, alcalinizare, proprietăți antiinflamatoare și, desigur, de remineralizare. Așa că, nu ezitați să folosiți argilă albă pentru a vă curăța dinții, însă aveți grijă ce cumpărați, pentru că există mai multe tipuri de argilă albă, iar unele dintre acestea conțin ingrediente toxice pentru membranele mucoase din interiorul cavității bucale.



Deci, înainte de toate, asigurați-vă că argila pe care o folosiți are o textură foarte fină, astfel încât să nu afecteze smalțul dinților. Puteți aplica argilă albă direct pe periuța dinți sau o puteți combina cu alte ingrediente, cum ar fi curcuma. Acest condiment de culoare galbenă oferă numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv în ceea ce privește sănătatea orală. Iată câteva dintre acestea: proprietăți antiinflamatoare, antioxidante, albire, proprietăți antiseptice. Așadar, folosiți puțină curcuma pentru a vă peria dinții timp de două minute, apoi clătiți-vă gura cu apă. O altă variantă este să combinați acest condiment cu argilă albă, astfel încât să obțineți o pastă de dinți naturală și eficientă.



La rândul său, uleiul de cocos are numeroase proprietăți medicinale ideale pentru orice pastă de dinți naturală. Acest ingredient oferă pastei o textură asemănătoare unui gel, făcând-o mult mai ușor de utilizat.



Pe lângă faptul că are o textură fină și o aromă tropicală, uleiul de cocos conține și acid lauric, o componentă ce previne dezvoltarea cariilor și a tartrului. Apoi, bicarbonatul de sodiu este un înălbitor natural tradițional care albește dinții și ameliorează inflamația gingiilor. Rețineți, însă! Nu folosiți acest produs în exces deoarece poate afecta smalțul dentar. Pentru a prepara o pastă de dinți naturală eficientă, folosiți o cantitate mică de bicarbonat de sodiu. Măcinați acest produs sau diluați-l într-un lichid, apoi combinați-l cu alte ingrediente până obțineți o pastă cu o textură foarte fină.