Spălatul pe mâini ar trebui să fie un obicei de igienă pentru toată lumea, pentru că sănătatea noastră depinde mult mai mult decât ne imaginăm de acest lucru. Ține bolile departe şi chiar salvează vieţi! De regulă, obiceiurile deprinse în copilărie se respectă şi la maturitate. Totuşi, există o mulţime de infecţii care se pot răspândi în corp numai din cauza faptului că spălatul pe mâini este ignorat.



Cert este că, la nivel mondial, sute de copii mor zilnic din cauza bolilor infecţioase pe care le-au căpătat din cauza nerespectării condiţiilor minime de igienă.



Tocmai de aceea, specialiştii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa ne sfătuiesc să ne spălăm mereu pe mâini. „Mâinile reprezintă cea mai expusă parte a corpului la germenii care pot produce îmbolnăviri, cum ar fi bacteriile, virusurile sau paraziţii. În timpul unei zile, atingem foarte multe obiecte (haine, tastatura computerului, telefon, jucării, toaleta, barele de susținere din transportul în comun etc) şi efectuăm diferite activităţi care, chiar dacă nu murdăresc mâinile, le pot contamina. Astfel, prin atingerea gurii, nasului, ochilor sau alimentelor, aceşti germeni ajung în organism. Prin mâinile murdare se pot transmite boli digestive (boala diareică, hepatita A, parazitoze, holera şi dizenteria). Apoi, tot din aceeaşi cauză pot apărea boli ale aparatului respirator, pornind de la o simplă răceală la boli grave, cum ar fi pneumonia, gripa sau meningita. De asemenea, persoanele care nu obişnuiesc să se spele pe mâini se pot confrunta ulterior cu infecţii şi alte boli ale pielii, dar şi infecţii ale ochilor”, a declarat dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătăţii la DSPJ. Medicul spune că spălatul mâinilor reprezintă cea mai eficientă cale de a preveni şi a stopa răspândirea germenilor. Dr. Popescu a precizat că operaţiunea trebuie făcută înainte de a mânca, înainte de a ne atinge faţa, ochii, nasul sau înainte de a lua medicamente.



De asemenea, trebuie să vă spălaţi pe mâini după ce aţi fost la toaletă, aţi atins obiecte murdare sau copiii s-au jucat afară. Totodată, sunteţi obligaţi să faceţi acest lucru după ce aţi strănutat sau aţi tuşit în palme ori aţi atins un animal.



În plus, când un membru al familiei are o răceală, spălarea frecventă a mâinilor poate ajuta la reducerea răspândirii infecţiei în casă.



Trebuie precizat că cea mai importantă sursă de infecţii sunt masele fecale, în care se pot găsi bacterii de Salmonella, E. coli şi norovirus, care provoacă diaree. De asemenea, contribuie la răspândirea infecţiilor respiratorii, precum cele provocate de adenovirus (răceală, conjunctivită, bronşită, pneumonie sau ale sistemului digestiv), a bolii mână-gură-picior, a gripei, a hepatitei A şi B.



În concluzie, trebuie să ştiţi că toate aceste bacterii pot ajunge pe mâinile oamenilor după ce merg la toaletă sau schimbă scutecele bebeluşilor, dar şi când gătesc bucate din carne crudă, pe care pot rămâne urme invizibile de excremente. Deci, atenţie sporită, mămici, pentru că un gram de fecale umane poate conţine un miliard de bacterii periculoase.



Totodată, studiile au demonstrat că spălatul regulat pe mâini poate proteja fiecare al treilea copil din lume în faţa diareii şi pe fiecare al cincilea de pneumonie.