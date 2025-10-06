Chiar și atunci când sunt răcite, persoanele cu un stil de viață activ se întreabă dacă pot continua să facă sport. Specialiștii spun că activitatea fizică ușoară poate fi benefică, dar efortul intens poate agrava simptomele și prelungi perioada de recuperare.



În timpul răcelii, organismul consumă o mare parte din energie pentru a lupta cu virusurile sau bacteriile care cauzează infecția. Oboseala resimțită este astfel o reacție normală. Exercițiile fizice ușoare până la moderate – cum sunt plimbările, jogging-ul lejer sau antrenamentele pe bicicleta de fitness ori bicicleta eliptică – pot stimula sistemul imunitar și ameliora temporar congestia nazală. În plus, mișcarea duce la eliberarea de endorfine, hormonii fericirii, care contribuie la o stare de bine chiar și atunci când nasul este înfundat sau apare tusea.



Cu toate acestea, suprasolicitarea organismului poate duce la epuizare rapidă, slăbirea rezistenței musculare și agravarea simptomelor. Exercițiile intense – alergarea de mare viteză sau de lungă durată, antrenamentele HIIT sau sesiunile grele de forță – nu sunt recomandate în perioada răcelii, deoarece pot afecta capacitatea organismului de a combate infecția și pot prelungi recuperarea.



Regula „deasupra sau sub gât” ajută la stabilirea siguranței exercițiilor: dacă simptomele se manifestă „deasupra gâtului” – nas înfundat, strănut, durere ușoară în gât – activitatea fizică ușoară este sigură. Dacă simptomele sunt „sub gât” – dureri musculare intense, tuse persistentă, dificultăți de respirație, febră sau congestie în piept – este recomandată odihna.



Hidratarea adecvată este esențială. Apa, ceaiurile, compotul și alte lichide contribuie la reglarea temperaturii corpului, la fluidizarea secrețiilor și la prevenirea deshidratării, mai ales în caz de febră sau transpirație excesivă. Antrenamentele intense care duc la pierderi mari de apă și electroliți trebuie amânate până la recuperarea completă.



Exemple de exerciții sigure în timpul răcelii: plimbări de 20–30 de minute în aer liber; jogging ușor sau bicicletă staționară la intensitate redusă; exerciții de întindere și mobilitate pentru articulații; antrenamente ușoare de forță cu greutăți mici sau benzi elastice.



Exercițiile care trebuie evitate: alergarea intensă, sesiunile HIIT, antrenamentele grele de forță, exercițiile care provoacă transpirație abundentă sau epuizare.



Ascultarea corpului este cheia. Sportul moderat poate sprijini sistemul imunitar și poate îmbunătăți starea de bine, dar activitatea fizică intensă trebuie evitată până la vindecarea completă. Consultarea medicului este recomandată dacă simptomele sunt severe sau persistente. În plus, menținerea unui nivel optim de odihnă și hidratare accelerează recuperarea și reduce riscul complicațiilor.



