Congestia nazală, cunoscută popular drept „nas înfundat”, este o problemă frecventă, care apare atunci când vasele de sânge din mucoasa nazală se dilată și se umplu cu lichid, provocând inflamație și blocarea respirației pe nas.



În general, această afecțiune este cauzată de viroze, alergii, expunerea la iritanți precum fumul de țigară, aer poluat, dar și de factori mecanici, cum ar fi contactul frecvent cu apa în timpul verii sau anumite traumatisme. În unele cazuri, congestia nazală poate fi provocată de boli cardiovasculare sau de efectele secundare ale unor medicamente.



Dr. Gheorghe Comşa, medic specialist ORL, explică faptul că mucoasa nazală are o rețea vasculară foarte bogată, care ajută la adaptarea nasului la condițiile de mediu. În aer rece, de exemplu, mucoasa se dilată pentru a încălzi aerul, iar în aer cald, se contractă. Atunci când acest mecanism este perturbat, apare congestia, care poate afecta nu doar respirația, ci și auzul și simțul mirosului. De asemenea, pot apărea și complicații în cazul în care cauza nu este tratată corect, cum ar fi polipii nazali sau alte formațiuni benigne.



Pentru a ameliora rapid simptomele, multe persoane apelează la spray-urile și picăturile nazale disponibile în farmacii. Acestea conțin substanțe vasoconstrictoare, care reduc volumul mucoasei și redau senzația de nas „desfundat”. Problema apare atunci când aceste produse sunt folosite frecvent și pe termen lung. Medicul atrage atenția că, administrate mai mult de câteva zile, ele pot deteriora structura mucoasei nazale și pot crea o formă de dependență.



Cu timpul, efectul devine tot mai slab, iar pacienții ajung să consume un tub pe zi, fără să mai poată respira normal fără ajutorul lor. Pentru a evita aceste complicații, este important ca tratamentul să fie corect și personalizat, pe baza unui diagnostic stabilit de medic. Congestia nazală nu trebuie ignorată și nici tratată la întâmplare, mai ales atunci când durează mai mult de o săptămână sau se repetă frecvent. În locul soluțiilor rapide care pot agrava problema, este esențial să identificați cauza exactă și să optați pentru un tratament eficient și sigur.