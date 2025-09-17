Gingivita este o afecțiune frecventă, dar adesea ignorată, care, netratată, poate evolua către forme mai grave ale bolii parodontale, ducând chiar la pierderea dinților. De aceea, susțin specialiștii, este esențial să acordați atenție primelor semne, cum ar fi roșeața, inflamația și sângerarea gingiilor în timpul periajului sau atunci când folosiți ața dentară. Din fericire, dacă interveniți la timp, există soluții naturale, ușor de preparat acasă, care pot calma aceste simptome și pot susține vindecarea.



Unul dintre cele mai simple și accesibile remedii este clătirea gurii cu apă sărată. Sarea are proprietăți antiseptice și poate reduce inflamația gingivală, favorizând în același timp procesul natural de vindecare. Tot ce trebuie să faceți este să dizolvați o jumătate de linguriță de sare într-un pahar cu apă caldă și să folosiți soluția de două-trei ori pe zi. Veți observa în scurt timp o reducere a sensibilității gingiilor.



Un alt aliat natural este sucul de aloe vera, cunoscut nu doar pentru efectele benefice asupra gingiilor, ci și pentru rolul său în susținerea sănătății generale a pielii, digestiei și chiar în reglarea tensiunii arteriale.



Dacă preferați plantele medicinale, infuzia de salvie este o alegere excelentă.