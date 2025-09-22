Postura corpului nu este doar despre aspect sau eleganță. Modul în care stăm sau ne mișcăm are efecte directe asupra sănătății noastre. O postură incorectă poate cauza probleme grave, de la dureri persistente de spate și gât, la oboseală cronică și dureri de cap de tip tensional. Sedentarismul, statul prelungit la birou, folosirea excesivă a telefoanelor și tabletelor sau poziționarea incorectă a monitorului slăbesc musculatura posturală și favorizează dezechilibre care se agravează în timp.



O coloană încovoiată și mușchi tensionați afectează respirația, reducând capacitatea plămânilor de a se extinde complet, iar circulația sângelui poate fi perturbată. Pe termen lung, postura greșită poate influența digestia, favoriza refluxul gastric și scădea nivelul de energie. De asemenea, poate afecta starea emoțională și încrederea în sine, dând impresia de oboseală și lipsă de vitalitate.



Semnele unei posturi deficitare includ umeri căzuți, cap aplecat înainte, curburi exagerate ale coloanei și poziționarea inegală a șoldurilor. Corectarea posturii presupune ajustarea mediului de lucru, exerciții pentru mușchii posturali, pauze active, atenție la mers și poziția corpului și alegerea unei saltele și perne adecvate. Ignorarea acestor semne poate duce la complicații serioase, iar prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a proteja sănătatea pe termen lung.

