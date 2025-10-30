De-a lungul timpului, scoarța, frunza de stejar, fructele acestui copac au fost utilizate la prepararea unor produse cu multiple beneficii pentru sănătate. De exemplu, susțin specialiștii, scoarța poate fi folosită atât pentru uz extern, cât și pentru uz intern, sub formă de suplimente orale sau ceaiuri. Pentru uz extern se vor face băi, gargară și cataplasme. Potrivit cercetărilor, stejarul roșu are capacitatea de a trata unele tulburări gastrointestinale, dar i s-a atribuit și efectul de antiseptic și hemostatic, cu beneficii în ceea ce privește inflamațiile. Apoi, despre rășina acestui copac se spune că ar vindeca astmul, dizenteria sau gonoreea, în timp ce ghinda este considerată o sursă importantă de energie. Un alt beneficiu oferit de stejar are legătură cu calmarea tulburărilor pielii.



La rândul său, ceaiul obținut din scoarța de stejar are proprietăți astringente și antibacteriene, motiv pentru care este folosit pentru ameliorarea rănilor gingiilor și dinților iritați, precum și pentru diminuarea riscului de infecție pe fondul arsurilor superficiale. În plus, ceaiul a fost și este folosit în tratarea diareei, datorită proprietăților sale antibacteriene. Ceea ce se știe este că scoarța de stejar nu poate oferi, însă, aceleași proprietăți deosebite pentru toți. Studiile au vizat că și mai multe specii de stejar alb au rezultate promițătoare, acesta având proprietăți antiinflamatorii și neuroprotective, cu șanse în plus în lupta cu tulburările neurodegenerative care își pun amprenta asupra sistemului nervos.