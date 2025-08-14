Menopauza este o etapă fiziologică din viața femeilor, caracterizată prin încetarea ciclurilor menstruale, stare care se instalează, în general, după vârsta de 40 de ani, până spre 53-55 de ani. În această perioadă apar o serie de schimbări, atât în plan fizic, cât și psihic, pe care fiecare le percepe în felul său, mai mult sau mai puțin neplăcute. Potrivit specialiștilor, aceste schimbări încep cu 2-3 ani înaintea dispariției ciclului menstrual, în perioada numită perimenopauză. Unele femei trec peste această etapă fără să perceapă nici un fel de tulburări, altele se adaptează mai dificil. Specificul menopauzei îl reprezintă modificările hormonale, în special reducerea până la dispariție a secreției de estrogeni, ceea ce generează uneori simptome.



Dintre acestea, cele mai frecvente sunt: tulburările vegetative, cu valurile de căldură numite bufeuri, cu transpirațiile diurne și, mai ales nocturne, creșterea în greutate, uscăciunea pielii și a mucoaselor, vertijurile, depresia, insomnia, iritabilitatea, tulburări de concentrare. Totuși, există un număr de plante care nu conțin neapărat fitoestrogeni, dar au efect anti-îmbătrânire, tonic și adaptogen, găsindu-și locul în arsenalul terapeutic folosit la menopauză. Dintre acestea, cel mai des folosite sunt: ging seng ul chinezesc, busuiocul indian, fructul de Lycium, astragalus, ciupercile asiatice. Produsele din plante se pot administra sub formă de ceaiuri, tincturi, capsule, precum și ovule și unguente pentru tratamentul local. Administrarea produselor din plante se face, de obicei, cu 30 minute înainte de mese, pentru o absorbție cât mai bună, iar durata tratamentului este individualizată de la caz la caz.

