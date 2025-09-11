Primele luni din viața unui copil vin cu numeroase întrebări și îngrijorări legate de dezvoltarea lui. Printre acestea, poate ați observat că ochii bebelușului nu par întotdeauna perfect aliniați. Vă întrebați dacă este o situație normală sau un semn de strabism? Medicii spun că strabismul este o tulburare de aliniere a ochilor, care apare atunci când mușchii oculari nu funcționează corect și ochii nu privesc în aceeași direcție. Uneori, poate fi vorba despre un singur ochi sau despre ambii, iar devierea poate fi spre interior, exterior, în sus sau în jos. Pe de altă parte, este important să știți că în primele luni de viață este absolut normal ca mișcările ochilor să fie ușor necoordonate. Sistemul vizual este încă în formare, iar alinierea perfectă a ochilor se dezvoltă treptat.



Până în jurul vârstei de patru luni, majoritatea bebelușilor încep să își coordoneze mai bine privirea, iar după șase luni, ochii ar trebui să fie complet aliniați.



Dacă observați după această vârstă că unul dintre ochi pare deviat sau „fuge” în altă direcție, este momentul să programați un consult oftalmologic. De precizat că există și anumiți factori de risc care cresc probabilitatea apariției strabismului la bebeluși. Printre aceștia se numără nașterea prematură, paralizia cerebrală infantilă, leziunile cerebrale, sindromul Down, istoricul familial de strabism sau ambliopie, diferențele semnificative de vedere între cei doi ochi (erori de refracție), fumatul în timpul sarcinii și greutatea mică la naștere. Din nefericire, dacă strabismul nu este tratat, pot apărea complicații care afectează atât sănătatea oculară, cât și calitatea vieții copilului. Printre acestea se numără oboseala ochilor, durerile de cap, vederea dublă sau încețoșată, probleme de percepție vizuală în spațiu și chiar scăderea încrederii în sine pe măsură ce copilul crește.