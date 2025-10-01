De la roșu și alb la violet, de la boabe fără semințe la gem, suc, vin sau stafide, strugurii se pot consuma în foarte multe feluri și sunt adevărate fructe „super-alimentare”.



O porție medie, aproximativ o cană sau 32 de boabe, furnizează 104 calorii, 1 gram de proteine, 4,8 mg de vitamina C și 288 mg de potasiu. Strugurii conțin multă apă, fiind ideali pentru hidratare, și compuși precum luteina, zeaxantina și resveratrolul, recunoscuți pentru protecția împotriva unor boli cronice.



Consumul regulat de struguri aduce multiple beneficii. Polifenolii și resveratrolul din coaja strugurilor roșii pot încetini dezvoltarea unor tipuri de cancer și protejează sănătatea inimii. Potasiul ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și reduce riscul de atac de cord. Resveratrolul poate susține sănătatea nervilor și a retinei și, conform unor studii, are efecte neuroprotectoare și beneficii asupra controlului glicemiei. În plus, strugurii întăresc sistemul imunitar, sprijină digestia și protejează pielea de efectele îmbătrânirii, reducând ridurile și liniile fine.



Strugurii sunt excelenți atât proaspeți, cât și sub formă de stafide sau suc, iar vinul roșu, consumat moderat, poate aduce beneficii cardiace datorită polifenolilor. Persoanele cu afecțiuni renale sau care iau medicamente ce cresc potasiul trebuie însă să fie prudente.

