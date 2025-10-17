Aftele bucale pot transforma cele mai banale activități zilnice, cum ar fi mâncatul sau vorbitul, într-un adevărat chin. De cele mai multe ori, ele apar pe fondul unui dezechilibru al florei din cavitatea bucală, atunci când ciuperca numită Candida albicans se înmulțește peste măsură. În timp ce tratamentul medical constă, de regulă, în antifungice prescrise de medic, există și soluții naturale care pot ajuta la ameliorarea disconfortului și la grăbirea vindecării.



Potrivit specialiștilor, unul dintre cele mai accesibile și rapide remedii este clătirea gurii cu apă sărată. Sarea are proprietăți antiseptice și ajută la curățarea zonei afectate, reducând inflamația și împiedicând răspândirea infecției. Este suficientă o linguriță de sare dizolvată într-un pahar cu apă călduță, folosită de două-trei ori pe zi.



Sucul de lămâie este un alt aliat în lupta cu aftele, pentru că poate contribui la distrugerea ciupercii responsabile de infecție. Totuși, lămâia este acidă, așa că este recomandat să fie diluată în apă pentru a evita iritarea mucoasei. Folosită ca apă de gură, soluția are însă un efect dezinfectant și răcoritor.



Și uleiul de cuișoare merită menționat pentru eficiența sa în calmarea durerii cauzate de afte. Acest ulei esențial conține eugenol, o substanță cu efect antiseptic și analgezic. Aplicat local, în cantitate mică și eventual diluat într-un ulei cum ar fi cel de cocos, poate reduce rapid disconfortul și grăbește vindecarea.