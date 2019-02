Sunteți răciți? Supa de pui este cea mai bună!

Dacă sunteţi răciţi, consumaţi lichide în cantităţi mai mari decât de obicei, deoarece febra sau frisoanele duc la pierderea apei din organism. Alcoolul poate slăbi sistemul imunitar. Supa de pui, băută caldă, vă eliberează căile respiratorii şi vă dă energie datorită cantităţii de nutrienţi pe care o conţine. Usturoiul conţine, de asemenea, substanţe care eliberează căile respiratorii. În plus, nutriţioniştii apreciază că este un bun oxidant, care distruge radicalii liberi, vinovaţi pentru distrugerea celulelor. Vitamina C din kiwi şi lămâie este esenţială dacă sunteţi răcit. Cât sunteţi bolnav, puteţi consuma şi un gram pe zi de vitamina C (cinci tablete), chiar dacă necesarul obişnuit pentru un om sănătos este de 60 de miligrame.