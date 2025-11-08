În ediția de astăzi a emisiunii „Sursa de Sănătate”, realizatoarea Mirabela Șerbănescu abordează un subiect delicat și plin de speranță: fertilizarea in vitro.

Invitata emisiunii, dr. Ana Maria Drăgan, medic specialist obstetrică-ginecologie, explică cum știința și medicina modernă pot transforma dorința de a avea copii în realitate, dar și provocările, pașii esențiali și miturile legate de FIV.



Astăzi, zoom-ul a fost pus pe cum iubirea întâlnește știința, oferind informații utile, sfaturi medicale și perspective pentru cuplurile care își doresc să devină părinți.





Galerie video