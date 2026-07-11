

În ediția de astăzi a emisiunii „Sursa de sănătate“ vorbim despre un subiect vital pentru sistemul medical și pentru fiecare dintre noi: donarea de sânge. Un gest simplu, dar care poate salva vieți în fiecare zi.

În studioul „Antena 3“ Constanța o avem alături de noi pe doamna doctor Alina Mirella Dobroță, medic șef al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, căreia îi mulțumim pentru prezență.

Împreună, vom discuta despre importanța donării de sânge, cine poate dona, cum se folosește sângele donat și, foarte important, ce trebuie să știm despre grupele de sânge și compatibilitatea lor.



Galerie video