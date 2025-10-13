Cea mai comună cauză rămâne somnul insuficient sau neodihnitor. Stresul, anxietatea, mesele târzii sau expunerea la ecrane înainte de culcare pot fragmenta odihna, iar apneea în somn, o tulburare respiratorie frecventă, poate face ca organismul să nu se refacă deloc pe timpul nopții.



O altă cauză des întâlnită este anemia, determinată de lipsa fierului. Fără suficiente globule roșii, corpul nu primește oxigenul necesar, iar oboseala devine constantă. Tot la nivel hormonal, hipotiroidismul, o disfuncție a glandei tiroide, încetinește metabolismul, provocând epuizare, creștere în greutate și sensibilitate la frig. Oboseala constantă nu trebuie ignorată. Poate fi semnalul că organismul cere o schimbare, fie în ritmul de viață, fie printr-un tratament adecvat. Un diagnostic corect și măsuri simple de echilibru pot reda energia și calitatea vieții de zi cu zi.



