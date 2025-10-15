Păstura este un polen modificat biochimic, rezultat în urma unui complex proces de fermentație și are un conținut sporit de vitamina K. Datorită cantității mari de acid lactic și proprietăților antibiotice, păstura poate fi păstrată timp îndelungat, fără a se observa modificări majore, cantitative sau calitative, chiar până la 17 ani. Specialiștii spun că acesta este folosit ca medicament, întrucât conține enzime, aminoacizi, hormoni naturali, minerale și oligoelemente etc. Drept urmare, păstura are în compoziție numai substanțe benefice, greu de egalat de oricare alt produs al stupului de albine și chiar al naturii.



Apicultorii colectează extrem de puțină păstură din fagure, se pot extrage doar cantități foarte mici, astfel încât să nu se afecteze alimentația albinelor. Recoltarea trebuie făcută numai când fermentația este completă.



Terapia cu păstură este benefică în zeci de afecțiuni, în special în cele digestive și hepatice, fiind celebră pentru capacitatea ei uimitoare de a regenera ficatul. Totodată, este recomandată în toate bolile în care este bun și polenul. Diferența este că efectele se obțin în timp mai scurt.

