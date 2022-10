Terapia fotodinamică, recomandată în tratarea multor afecțiuni dermatologice

La ora actuală, terapia fotodinamică este un tratament folosit din ce în ce mai mult, deoarece oferă o soluție sigură și rapidă pentru o mulțime de patologii dermatologice. Aceasta este un tip de tratament non-invaziv folosit în dermatologie, fiind frecvent utilizată în îndepărtarea leziunilor canceroase și precanceroase. Procedura constă în administrarea unui compus fotosensibil în zona care se dorește a fi tratată, adică o substanță deosebit de sensibilă la lumină.



Apoi, se așteaptă o perioadă de timp. Celulele care trebuie deteriorate acumulează această substanță. Ulterior, zona tratată este iluminată cu o sursă de lumină laser. Prin iluminarea acestei zone, se activează substanța fotosensibilă administrată. Când acest lucru are loc, se produce un stres oxidativ în celulele care au absorbit-o. Urmează moartea celulelor modificate, care au fost ținta tratamentului. Practic, acesta este un tratament selectiv, ceea ce înseamnă că atacă doar celulele anormale selectate. Mai departe, celulele modificate au o capacitate mai mare de a capta și acumula acest material fotosensibil. În plus, îl elimină mai lent. Unele dintre problemele obișnuite tratate prin această procedură sunt următoarele: keratoze actinice, carcinom bazocelular, acnee, rozacee, fotoîmbătrânirea pielii etc