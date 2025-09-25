Dacă suferiți de dureri articulare, musculare sau vă aflați în perioada de recuperare după o traumă, terapia TECAR poate fi o opțiune eficientă și confortabilă pentru dumneavoastră. Aceasta este o metodă non-invazivă, bazată pe utilizarea energiei electromagnetice, care accelerează procesele naturale de vindecare ale organismului și contribuie la reducerea inflamației și a durerii. TECAR este acronimul pentru Transfer Electric Capacitiv și Rezistiv, o formă modernă de termoterapie. Tratamentul presupune aplicarea unui curent de intensitate scăzută asupra zonelor afectate, prin intermediul unor electrozi speciali, ceea ce generează o încălzire controlată a țesuturilor, de la suprafață până în profunzime. Medicii spun că această stimulare ajută la activarea circulației sanguine, relaxarea mușchilor, reducerea edemelor și refacerea structurilor lezate. Foarte important, puteți beneficia de terapie dacă vă confruntați cu afecțiuni precum entorse, tendinite, dureri lombare, fasciită plantară, bursite, osteoartrită sau dureri post-traumatice ori post-chirurgicale. De asemenea, poate fi utilizată în reabilitarea sportivilor sau în tratarea sindromului de tunel carpian, a neuropatiilor și a inflamațiilor ligamentare. Tratamentul este adaptat fiecărui pacient, în funcție de tipul și severitatea afecțiunii, precum și de starea generală de sănătate.