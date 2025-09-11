Dacă vă doriți un mic dejun care să vă ofere energie, sațietate și un start sănătos pentru întreaga zi, terciul de ovăz ar putea fi exact ceea ce căutați. Departe de a fi un preparat plictisitor, acest bol simplu de cereale gătite are puterea de a vă transforma obiceiurile matinale și de a vă aduce o serie de beneficii reale pentru sănătate. Potrivit specialiștilor, acesta se prepară ușor, prin fierberea ovăzului într-un lichid ales de voi - apă, lapte sau băuturi vegetale precum laptele de migdale, ovăz ori cocos. Din punct de vedere nutrițional, susțin medicii, terciul de ovăz este un adevărat aliat. În primul rând, vă furnizează carbohidrați complecși care eliberează energie treptat, astfel încât nu vă veți simți obosiți după doar o oră de la micul dejun. Fibrele solubile, în special betaglucanii, susțin sănătatea digestivă și contribuie la reducerea colesterolului. Dacă urmăriți controlul greutății, terciul de ovăz este o alegere inspirată - nu doar că vă ține de foame, dar vă ajută și să faceți alegeri mai bune pe parcursul zilei. În plus, prin adăugarea unor ingrediente precum semințele de chia, nucile, fructele sau iaurtul, puteți transforma un simplu terci într-o adevărată bombă nutritivă.