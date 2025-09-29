Testul de efort reprezintă o investigație esențială în evaluarea sănătății cardiovasculare, oferind informații despre modul în care inima și sistemul circulator răspund la solicitările fizice. Potrivit specialiştilor, spre deosebire de investigațiile clasice efectuate în repaus, cum ar fi electrocardiograma sau analizele de laborator, testul de efort permite observarea reală a comportamentului inimii în condiții de stres controlat, relevând eventuale probleme care nu ar fi detectabile altfel. Un alt avantaj major al testului de efort este evidențiat comparativ cu alte metode de evaluare cardiacă. Spre deosebire de angiografia coronariană, care este invazivă și implică riscuri asociate substanței de contrast și radiațiilor, acesta este neinvaziv și relativ simplu de efectuat. De asemenea, în comparație cu ecocardiografia sau alte investigații imagistice, oferă informații dinamice despre capacitatea de adaptare a inimii la efort, inclusiv despre ritmul cardiac, tensiunea arterială și apariția simptomelor în timpul solicitării fizice. Menţionăm că investigaţia nu este recomandată doar pentru diagnosticarea afecțiunilor cardiace, dar și pentru evaluarea capacității fizice și monitorizarea tratamentelor. Principalele indicații includ: durere toracică sau angină; hipertensiune arterială crescută; evaluarea capacității fizice.