Foarte mulţi oameni suferă de boli de inimă, în ziua de azi. Din păcate, mulţi nu ştiu că sunt cardiaci şi află destul de târziu, când ajung la medic, într-o stare gravă.



Potrivit dr. Angela Bratu, infarctul miocardic este o afecţiune foarte serioasă, reprezentată printr-un set de simptome determinate de blocarea completă sau parţială a unui vas de sânge de la nivelul inimii.



Ocluzia se face printr-un cheag de sânge, numit tromb, care se dezvoltă foarte rapid la nivelul unei plăci de aterom care se rupe. Aceste plăci sunt alcătuite, în special, din colesterol, iar formarea lor este influenţată de fumat, de alimentaţia bogată în grăsimi, greutate în exces, alcool, lipsa exerciţiului fizic, diferite afecţiuni. Astfel, porţiunea de miocard care era irigată de artera coronară blocată de tromb, nu mai este alimentată cu sânge, muşchiul nemaifiind hrănit cu oxigen. De aici apare şi distrugerea progresivă a fibrelor musculare din zona respectivă, proces denumit necroză.



„Inima are propria sa vascularizaţie, muşchiul cardiac fiind irigat de sângele ce soseşte pe arterele coronare. Pe coronare se pot depune grăsimi, calciu, ele se îngustează şi apoi, la un moment dat, se astupă cu un cheag de sânge. Deci, nfarctul miocardic înseamnă astuparea unui vas spre inimă, întreruperea circulaţiei pe acel vas şi apariţia în muşchiul inimii a unei zone neirigate cu sânge, încât ţesutul nehrănit cu sânge moare. Uneori, se poate întâmpla ca unii oamenii să moară, iar alţii să supravieţuiască. Din nefericire, în cazul primei categorii, acestora li se astupă un vas mare şi inima nu mai poate pompa sângele”, a explicat medicul.

Vreţi să ştiţi cum vă daţi seama că tocmai ce aţi suferit un infarct? Unii bolnavi de angină pectorală, adică de cardiopatie ischemică, sunt obişnuiţi cu durerile. Totuşi, atunci când apare un infarct, criza nu se simte la fel ca celelalte crize de angină pectorală. Aceasta este mult mai puternică, durează mai mult şi durerea nu cedează nici după 2-3. În aceste condiţii, persoana care este suspectă de infarct, trebuie să se prezinte urgent la spital, unde i se vor efectua mai multe investigaţii medicale, prima fiind electrocardiograma. În acelaşi timp, mai există o categorie de oameni, cei care nu au avut niciodată probleme cu inima, dar sunt diabetici, iar în cazul lor boala diabetică le alterează sensibilitatea şi infarctul nu doare. Medicul le recomandă tuturor, ca în cazul infarctului, să se prezinte la medic cât pot de repede, pentru că dacă specialiştii intervin până în maximum şase ore, atunci, încă mai pot fi salvaţi muşchii inimii. De asemenea, este foarte important să se folosească medicamente care dizolvă cheaguri de sânge, dar se acţionează şi cu metodele intervenţionale pentru deblocarea vaselor de sânge.



