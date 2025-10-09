Potrivit specialiștilor, factorii asociați stilului de viață, cum ar fi alimentația, lipsa de activitate fizică și factorii genetici, ocupă un rol major în reglarea nivelurilor de colesterol. Totuși, dacă vreți să consumați mai frecvent brânză și să controlați colesterolul, există variante cu conținut scăzut de grăsimi. Acestea pot fi adăugate în diete echilibrate, care pot preveni dezechilibrele. De exemplu, unele tipuri de brânză sunt bogate în grăsimi saturate, de aceea pot fi surse de colesterol alimentar. Din acest motiv, alegerea unor sortimente cu conținut redus de grăsimi poate fi utilă pentru gestionarea unor niveluri echilibrate.



Brânza cottage poate fi benefică pentru sănătatea cardiovasculară, deoarece este bogată în proteine și are un profil nutritiv scăzut în grăsimi. Mulți medici recomandă consumul de brânză cottage preparată prin culturi de bacterii benefice și active pentru a menține sănătatea microbiomului intestinal. Unele cercetări sugerează că poate influența în bine și sănătatea inimii. Apoi, brânza feta se regăsește printre aceste tipuri de brânză pe care le puteți consuma dacă aveți colesterol ridicat, la fel ca și brânza cheddar fără grăsimi. Mozzarella, în schimb, prezintă un conținut scăzut de grăsimi saturate și colesterol. Aceasta include proteine, care pot ajuta la dezvoltarea masei musculare. În același timp, conține calciu și vitamina D, care ocupă un rol major în menținerea sănătății oaselor.