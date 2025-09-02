Când vine vorba despre refacerea zâmbetului și recăpătarea funcționalitșții masticatiei, proteza dentara este in continuare una dintre cele mai populare si accesibile optiuni. Indiferent daca ai pierdut un singur dinte sau mai multi, exista solutii moderne care se pot adapta stilului tau de viata, nivelului de confort dorit si, desigur, bugetului.

Inainte sa alegi, e important sa intelegi ce tipuri de proteze dentare exista si care sunt diferentele reale intre ele – nu doar din perspectiva costului, ci si a beneficiilor pe termen lung.

Proteza dentara – mai mult decat o solutie estetica

Multi pacienti ajung in cabinetul stomatologic motivati de aspectul estetic, insa o proteza dentara buna inseamna mult mai mult: o masticatie corecta, o digestie sanatoasa si, poate cel mai important, increderea de a zambi din nou fara retineri.

Tipuri de proteze dentare – ce variante ai la dispozitie?

1. Proteze dentare mobile

Sunt cele mai cunoscute si, de multe ori, cele mai accesibile ca pret. Pot fi totale (cand inlocuiesc toti dintii unei arcade) sau partiale (cand completeaza doar zonele unde lipsesc cativa dinti).

Avantaje:

Cost redus

Se pot realiza relativ rapid

Pot fi ajustate sau inlocuite usor

Dezavantaje:

Necesita adeziv pentru fixare

Pot deveni inconfortabile dupa o perioada

Pot influenta vorbirea si gustul

Pret estimativ:

In functie de material si complexitate, o proteza mobila poate costa intre 800 si 3000 lei.

2. Proteze dentare scheletate

Sunt o varianta mai stabila a protezelor partiale si se fixeaza cu ajutorul unor crosete metalice de dintii naturali.

Avantaje:

Stabilitate mai mare decat o proteza clasica

Estetica imbunatatita

Rezistenta in timp

Dezavantaje:

Necesita dinti de sprijin sanatosi

Crosetele pot fi vizibile in unele cazuri

Pret estimativ:

Pretul unei proteze scheletate variaza intre 2000 si 4000 lei, in functie de materialele folosite si de structura dentara a pacientului.

3. Proteze dentare fixe pe implanturi

Aceasta este solutia premium. Proteza este fixata pe implanturi dentare inserate in os si se comporta aproape identic cu dintii naturali.

Avantaje:

Stabilitate excelenta

Confort maxim

Estetica superioara

Nu se scoate, nu aluneca, nu necesita adezivi

Dezavantaje:

Cost mai ridicat

Necesita interventie chirurgicala pentru implanturi

Timp de asteptare mai mare pana la finalizarea lucrarii

Pret estimativ:

Pentru o proteza fixa pe implanturi, preturile incep de la 6000 lei si pot depasi 15.000 lei, in functie de numarul de implanturi si materialele folosite.

Cum alegi proteza dentara potrivita pentru tine?

Alegerea unei proteze nu ar trebui sa se bazeze doar pe pret. Este esential sa tii cont de:

Starea ta generala de sanatate

Numarul de dinti lipsa

Bugetul disponibil

Nivelul de confort dorit

Durata de viata estimata a protezei

Un consult detaliat cu medicul stomatolog te va ajuta sa iei o decizie informata si personalizata. In plus, nu uita ca o proteza bine realizata si ingrijita corect poate rezista multi ani fara probleme.

Ce influenteaza pretul unei proteze dentare?

Pe langa tipul de proteza, mai sunt cateva elemente care pot creste sau scadea pretul total:

Materialele folosite (acril, ceramica, zirconiu etc.)

Tehnologia utilizata in laborator

Complexitatea lucrarii (ajustari, relinieri, crosete speciale etc.)

Experienta si dotarile clinicii stomatologice

Ce primesti cand investesti intr-o proteza de calitate?

Nu e vorba doar de o lucrare stomatologica. Primesti o parte din zambetul tau inapoi. Primesti libertatea de a manca ceea ce iti place, fara stres. Primesti sansa de a vorbi clar si siguranta in relatiile cu ceilalti.

