Aţi avut vreodată impresia că auziţi în urechi tot felul de sunete, că vă ţiuie urechile? Tinitusul reprezintă sunetul din ureche asemănător unui ţârâit apărut fără a exista, de fapt, un zgomot sonor. Sunetul poate mima zgomote precum zumzet, ţârâituri, clicuri, fluierături, şuierături. La unele persoane apare frecvent şi variază ca gravitate, putând fi doar un simptom agasant, enervant, până la simptom al unei urgenţe medicale care trebuie evaluată imediat.



Suprasolicitarea sau un dezechilibru al organismului se poate manifesta prin răspunsuri care nu pot fi controlate: ţiuitul urechii, zbătutul ochilor sau musculatura contractată, care de multe ori trec neobservate de unii dintre noi. Totuşi, sunt situaţii în care acestea pot fi semne directe ale unor afecţiuni grave, care necesită tratament rapid. Câteodată, în momentul în care ascultăm muzică tare în căşti, auzim un sunet uşor estompat în urechi. Dacă experimentaţi acest lucru des, s-ar putea să fie un simptom al afecţiunii numită tinitus, care se traduce prin zgomot în urechi.



Potrivit dr. Alexandra Papuc, tinitusul sau acufena reprezintă sunetul anormal din ureche, perceput, în general, ca un ţiuit, sâsâit sau bâzâit, etc. Severitatea tinitusului poate varia, de la caz la caz. Totuşi, sunt situaţii în care acestea pot fi semne directe ale unor afecţiuni grave, care necesită tratament rapid, de la accidente vasculare la probleme ale urechii interne.



„Ţiuitul în urechi poate fi perceput la o singură ureche sau chiar la ambele, fără a fi influenţat de vreun factor exterior. În funcţie de cauza care îl produce, ţiuitul poate fi subiectiv şi obiectiv. Cel obiectiv poate avea origine vasculară, inclusiv anevrisme ale vaselor cervico-craniene, tumorală, leziuni traumatice cranio-cerebrale. De obicei, acesta se resimte o dată cu pulsul şi se manifestă ca un păcănit. De partea cealaltă, tinitusul subiectiv poate fi determinat de o afecţiune a urechii interne, de anumite medicamente, afecţiuni autoimune sau chiar accidente vasculare cerebrale. În cazurile în care poate fi găsită cauza producătoare a tinitusului, tratamentul se poate face cu medicamente sau chirurgical, dar, de cele mai multe ori, ţiuiturile în urechi sunt subiective, cauza lor foarte greu de stabilit, ceea ce face ca tratamentul să fie, deseori, fără efect”, consideră medicul.



De asemenea, în unele cazuri, tinitusul apare pe fondul bătrâneţii. De fapt, urechile noastre transmit sunetele către creier imediat ce sunt receptate, dar în cazul unei acufene, urechea nu se opreşte din transmis semnale auditive prin intermediului creierului, pentru că urechea este afectată. Aşa se face că prezenţa acestor simptome alături de vertij sau dureri, ar putea să însemne ceva mai mult decât tinitus şi este recomandat să consultaţi un medic specialist capabil să vă rezolve problema.