Multe dintre femei aleg să amâne o sarcină până după 30 de ani, ca urmare a dorinței de a-și construi o carieră stabilă. Aceasta pentru că își doresc stabilitate și siguranța financiară. Așadar, în ultimii ani a crescut numărul de sarcini după 35 de ani, de aceea este esențial ca femeile să cunoască care sunt provocările unei astfel de sarcini și cum pot fi acestea depășite.



În ultimii ani, tot mai multe femei aleg să amâne momentul maternității, fie din motive profesionale, fie din dorința de a fi mai bine pregătite financiar și emoțional. Statisticile arată că vârsta medie a primului copil este în creștere, însă specialiștii avertizează că sarcina după 35 de ani vine cu o serie de provocări suplimentare.



„Principalele riscuri materno-fetale peste vârsta de 35 ani sunt reprezentate de creșterea frecvenței malformațiilor fetale, cu sau fără componentă genetică. Sindromul Down și alte boli genetice care implică ADN-ul fetal sunt mai des întâlnite, astfel crește numărul amniocentezelor și a testelor non invazive efectuate în timpul sarcinii”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”, doctor Carmelina Ofelia Constandin, medic specialist obstetrică-ginecologie.



Pe lângă riscurile pentru făt, și organismul mamei poate fi supus unor complicații mai frecvente. „Alte complicații implică organismul matern – gravida poate dezvolta hipertensiune de sarcină, diabet gestațional, patologie osteo-articulară etc.”, atrage atenția medicul.



În aceste condiții, monitorizarea atentă devine esențială. „Este recomandat ca monitorizarea sarcinii să se facă periodic, lunar, chiar mai des la început și la finalul sarcinii. Gravidele trebuie în mod obligatoriu să efectueze morfologiile fetale, iar în primul trimestru se indică și un test NIPT (non-invasive prenatal testing) care evaluează ADN-ul fetal liber circulant în sângele matern și poate astfel detecta devreme anomaliile genetice”, continuă medicul.



„Este indicat ca toate gravidele să se vaccineze antigripal”



Pe lângă testele de specialitate, controalele regulate și analizele de sânge sunt la fel de importante. „Pacientele trebuie să beneficieze de analize de sânge efectuate regulat, aici având un rol major medicul de familie, pentru a diagnostica rapid un eventual diabet gestațional sau complicațiile hipertensiunii arteriale”.



Un alt aspect important prezentat de dr. Carmelina Ofelia Constandin îl reprezintă prevenția prin vaccinare, mai ales în sezonul rece. „Nu în ultimul rând, pentru că suntem la debut de sezon rece, este indicat ca toate gravidele să se vaccineze antigripal, oferind astfel anticorpi atât lor, cât și bebelușilor la naștere. Un alt vaccin indicat este DiTePer (diftero-tetano-pertusis), care oferă protecție împotriva tusei convulsive, patologie extrem de agresivă la sugar și nou-născut”.



Astfel, chiar dacă sarcina după 35 de ani poate fi mai solicitantă, medicina modernă oferă instrumentele necesare pentru a reduce riscurile. Prin monitorizare atentă, testări specifice și colaborare strânsă cu medicii, viitoarele mame pot trece cu bine peste această perioadă și se pot bucura de experiența maternității în siguranță.

