Tratamente faciale care vă mențin tenul în formă

Dacă vreți să aveți o piele strălucitoare și sănătoasă, atunci trebuie să aveți grijă de ea zilnic. Specialiștii spun că efectele rutinelor faciale sunt mai puternice dacă utilizați un booster, acesta fiind similar suplimentelor de vitamine. În plus, previne consecințele razelor UV, stresul și modificările hormonale la nivelul dermului. În prezent, există tot felul de formule care vă pot fi de ajutor și puteți folosi chiar și cocktailuri cu ingrediente naturale care acționează ca bază pentru a optimiza scopul cosmeticelor.



Ce este un produs booster folosit în înfrumusețare? Un beauty booster este un concentrat ce funcționează ca protector împotriva agresiunilor externe asupra pielii. Practic, este un ser a cărui compoziție tratează pielea, astfel încât produsele de îngrijire să acționeze mai rapid. Totodată, completează tratamentul afecțiunilor dermatologice precum acneea, rozaceea și petele. De asemenea, funcționează bine după proceduri precum peelingul, fillerele sau microneedling-ul, atât timp cât este prescris de un dermatolog.



În plus, se consideră că aplicarea unui booster crește sau maximizează performanța substanțelor care pătrund în piele pentru a o repara. De precizat că acesta este adesea confundat cu serurile, dar caracteristicile sunt diferite. Serul hidratează straturile profunde și relaxează pielea, pregătește fața pentru produsele aplicate ulterior. Compoziția serului este mai ușoară decât cea a unei creme, iar prezentarea sub formă lichidă facilitează absorbția. Boosterele, în schimb, sunt acceleratoare ultra-concentrate cu acțiuni specifice și sunt considerate amplificatori care ajung în partea profundă a pielii.