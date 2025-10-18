Trigliceridele sunt grăsimi prezente în sânge, esențiale pentru energie, dar, atunci când nivelul lor depășește valorile normale (peste 150 mg/dL), pot deveni un pericol real pentru sănătate. De multe ori, excesul de trigliceride nu provoacă simptome vizibile imediat, dar în timp contribuie la apariția unor afecțiuni grave. Printre cele mai frecvente cauze ale trigliceridelor crescute se numără alimentația bogată în zaharuri și grăsimi nesănătoase, sedentarismul, fumatul, consumul de alcool, obezitatea sau anumite boli precum diabetul și afecțiunile tiroidiene.



Una dintre cele mai periculoase complicații este ateroscleroza, procesul prin care grăsimile se acumulează pe pereții arterelor și reduc sau blochează complet circulația sângelui. Acest lucru poate duce la infarct miocardic, accident vascular cerebral, boală coronariană sau boală arterială periferică. Specialiştii afirmă că nivelurile mari de trigliceride sunt, de asemenea, asociate cu pancreatita acută, ficatul gras non-alcoolic, diabetul de tip 2 și, potrivit unor cercetări recente, chiar și cu un risc mai mare de demență.



Vestea bună este că, printr-un regim alimentar echilibrat, mișcare regulată și, la nevoie, tratament medicamentos, puteți readuce trigliceridele în limite normale.