

În caz că nu știați, tinerețea nu este influențată doar de moștenirea genetică, ci și de alegerile pe care le faceți zi de zi. Deși trecerea timpului nu poate fi oprită, există numeroase obiceiuri care vă pot ajuta să vă mențineți organismul sănătos, pielea luminoasă și nivelul de energie ridicat pentru mai multtimp.

Începeți prin a acorda atenție alimentației. Consumați zilnic legume, fructe, cereale integrale, pește și nuci, deoarece acestea furnizează vitamine, minerale și antioxidanți care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Limitați produsele bogate în zahăr și alimentele ultraprocesate, care pot accelera procesul de îmbătrânire.

Mișcarea este la fel de importantă. Chiar și 30 de minute de mers alert, ciclism sau înot, practicate în mod regulat, contribuie la menținerea masei musculare, susținsănătatea inimii și vă ajută să vă păstrați mobilitatea odată cu înaintarea în vârstă.

„Nu neglijați somnul. Întimpul nopții, organismul își repară țesuturile și își reface rezervele de energie. Dacă dormiți între șapte și nouă ore pe noapte, vă puteți bucura de o capacitate mai bună de concentrare și de un aspect mai odihnit al pielii. De asemenea, protejați-vă pielea de razele ultraviolete folosind cremă cu factor de protecție solară, purtând pălării și evitând expunerea prelungită la soare în orele de vârf. Soarele este unul dintre principalii factori care favorizează apariția ridurilor și a petelor pigmentare. Foarte importantă este și hidratarea, care nu trebuie ignorată. Consumul suficient de apă ajută organismul să funcționeze eficient și contribuie la menținerea elasticității pielii", a precizat dr. Mirela Costea. Renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool reprezintă alte două măsuri care pot încetini îmbătrânirea prematură. La fel de importantă este și sănătatea emoțională.



Așadar, petreceți timp cu familia și prietenii, găsiți activități care vă fac plăcere și încercați să gestionați stresul prin mișcare, plimbări în natură sau exerciții de relaxare. Un psihic echilibrat se reflectă adesea și în starea generală de sănătate.

Nu amânați controalele medicale periodice. De ce? Depistarea din timp a unor afecțiuni și tratarea lor corespunzătoare vă pot ajuta să vă mențineți calitatea vieții pentru mai mulți ani.

Pe scurt, tinerețea de durată nu depinde de un produs minune sau de o soluție rapidă, ci de consecvența cu care adoptați obiceiuri sănătoase.

