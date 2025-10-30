De obicei, ulcerul gastric este considerat o afecțiune specifică adulților, dar, din păcate, și copiii pot dezvolta această problemă de sănătate. Cauzele ulcerului gastric în rândul celor mici sunt mai variate decât în cazul adulților, iar tratamentele necesare diferă în funcție de factorii care duc la apariția bolii. Deși infecția cu bacteria Helicobacter pylori este frecvent responsabilă de ulcerele gastrice la adulți, în cazul copiilor acest factor nu este întotdeauna prezent. În schimb, pot juca un rol important infecțiile severe, stresul, utilizarea prelungită a anumitor medicamente sau chiar alte afecțiuni care slăbesc mucoasa gastrică.



Tocmai de aceea, înțelegerea cauzelor și simptomelor ulcerului gastric la copii este esențială pentru un diagnostic rapid și un tratament adecvat. În plus, există măsuri de prevenire care pot ajuta la reducerea riscului de apariție a acestei afecțiuni, cum ar fi ajustarea alimentației, evitarea stresului și o utilizare mai atentă a medicamentelor care pot irita stomacul. Ulcerul gastric este o rană deschisă pe căptușeala stomacului sau a membranei oricărui organ din corpul vostru. Partea proastă este că afecțiunea poate interfera cu funcționarea organelor, iar cele mai frecvente cauze ale acestuia sunt infecțiile bacteriene ale bacteriilor Helicobacter Pylori sau folosirea anumitor medicamente. Cu toate acestea, la copii, s-a constatat că Helicobacter Pylori nu a fost cauza în multe cazuri de ulcer gastric, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la adulți. Mai multe studii arată că diferite tipuri de ulcere gastrice pot avea cauze diferite.



În principiu, copiii sunt mai susceptibili la anumite afecțiuni medicale comparativ cu adulții. Totodată, utilizarea unor tratamente pot face stomacul ușor afectat de acizi și pepsină. Potrivit dr. Alina Spătaru, cauzele ulcerului la copil pot fi diferențiate în funcție de vârstă. Așadar, un micuț se poate confrunta cu diverse forme de ulcer.



„Totuși, ulcerele secundare sunt mult mai des întâlnite la copil față de adulți și acestea sunt legate de existența stresului infecțios în infecții severe, arsuri întinse și grave, ulcere medicamentoase și, mai rar, în tumori cerebrale. Cu toate acestea, există și ulcere cauzate de infecția cu Helicobacter Pylori, mai frecvente la vârsta școlară, și în special în rândul copiilor din clasele primare și gimnaziu. Oricum, ulcerul gastric sau duodenal poate debuta în urma unui dezechilibru între factorii de apărare și factorii de agresiune a mucoasei digestive. Apărarea este reprezentată de stratul protector de mucus și prostaglandine antiinflamatorii, iar factorii de agresiune sunt acidul clorhidric, pepsina și infecția cu Helicobacter Pylori, alcoolul și fumatul, stresul etc“, a precizat medicul.



Foarte important, acești factori determină fenomene de inflamație și ulcerația, care poate fi, la rândul ei, superficială și profundă. De cele mai multe ori, localizarea mai frecventă este cea duodenală. Partea bună a lucrurilor este că ulcerul poate fi evitat. Ca urmare, se recomandă tratament profilactic antiacid în infecțiile severe, evitarea administrării excesive a medicației antiinflamatorii și cortizonice. Atunci când este necesară administrarea cronică a medicației antiinflamatorii se va cerceta anterior prezența infecției cu H. Pylori, se va trata și abia ulterior se începe terapia cu risc, este de părere specialistul. De asemenea, se vor evita stresul, alimentația acidă, și, în cazul adolescenților, fumatul și alcoolul. Referitor la simptome, acestea constau în dureri abdominale localizate epigastric, seara sau după masă, ele diferențiindu-se de simptomele adultului, la care durerea se simte, în general, înainte de mese. Acestora li se adaugă greața și vărsăturile.