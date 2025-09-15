Uleiul de in este un ulei vegetal extras din semințele plantei de in, bogat în acizi grași Omega-3 și Omega-6, vitamine și minerale, cu multiple beneficii pentru sănătate. Este folosit pentru a hidrata pielea, a reduce inflamația, a îmbunătăți digestia și a susține sănătatea inimii, putând fi consumat în salate, supe sau sosuri, dar nu și la gătit la temperaturi înalte.



Conține acizi grași esențiali, principalul component fiind acidul alfa-linolenic (ALA), un tip de Omega-3, alături de Omega-6 și alte grăsimi polinesaturate. Conține vitaminele A, E, D și complexul de vitamine B., include fier, magneziu, calciu, zinc, potasiu și crom. De asemenea, carotenii și lignanii sunt prezenți, ajutând la protejarea celulelor.



Hidratează pielea uscată și afectată de afecțiuni precum eczema sau psoriazisul. Ajută la reducerea inflamațiilor cutanate și poate fi util în caz de afecțiuni intestinale inflamatorii, cum ar fi colita. Acționează ca un laxativ natural, lubrifiind colonul și facilitând tranzitul intestinal. Ajută la reducerea inflamațiilor și poate reduce riscul de boli de inimă. Susține funcționarea normală a sistemului imunitar datorită vitaminelor și mineralelor conținute.



Cum se consumă? Consumați-l în forma presată la rece, de preferat, pentru a beneficia de toți nutrienții. Adăugați-l în salate, supe, sosuri sau alte preparate delicate. Nu folosiți uleiul de in pentru gătit, copt sau prăjit, deoarece tratamentul termic îi poate distruge proprietățile valoroase.



Este un produs alimentar, dar și un supliment alimentar, disponibil sub formă de ulei sau capsule. Pe lângă uzul intern, poate fi aplicat extern pentru tratarea arsurilor, abceselor și furunculilor.

