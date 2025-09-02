La ora actuală, uleiul esențial de lămâie este unul dintre cele mai populare uleiuri esențiale din fructe citrice, datorită acțiunii sale antioxidante și ușurinței cu care poate fi folosit. Toate acestea în condițiile în care lămâia este foarte cunoscută pentru capacitatea sa de a elimina toxinele din organism și se utilizează pe scară largă pentru a stimula drenajul limfatic, a crește nivelurile de energie, a curăța pielea și a combate infecțiile bacteriene și fungice. Uleiul este recomandat pentru calmarea tulburărilor digestive, cum ar fi gastrita și constipația, dar are și capacitatea de a diminua efectele dăunătoare apărute la nivel celular și tisular, cauzate de radicalii liberi.



La fel ca multe uleiuri esențiale, și cel de lămâie poate avea un impact benefic asupra sănătății mintale, oferind un efect de calmare și fiind eficient pentru ameliorarea stărilor de stres. În plus, proprietățile lui sprijină descompunerea grăsimii corporale. Lămâia conține D-limonen, substanță care ajută la susținerea metabolismului și la curățarea glandelor limfatice. Mai mult decât atât, aromaterapia cu ulei esențial de lămâie are capacitatea de a atenua intensitatea durerii, reduce senzația de greață postoperatorie, vărsăturile și senzația de vomă, alături de incidența administrării anumitor medicamente. De asemenea, băutura îmbunătățește funcțiile digestive deoarece poate regla metabolismul și poate sprijini sănătatea intestinală