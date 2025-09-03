Keratina este fibra care ține laolaltă cele mai expuse părți ale corpului - părul, pielea și unghiile, oferindu-le rezistența de care au nevoie în fața stresului zilnic. De la șampoanele cu efect reparator, la tratamentele de salon sau suplimentele alimentare, aceasta este extrem de importantă pentru organism. fiind o substanță vitală, produsă natural, cu roluri esențiale în structura și protecția țesuturilor. Potrivit specialiștilor, această proteină structurală fibroasă este produsă de celule specializate numite keratinocite și face parte din alcătuirea firului de păr, a unghiilor, a pielii și chiar a unor glande sau organe interne. În corpul uman, aceasta nu este doar un „material de construcție”, ci și un scut împotriva agresiunilor din exterior, de la zgârieturi și substanțe chimice, până la pierderea umidității sau infecții.



În păr, însă, keratina este responsabilă pentru elasticitate și rezistență, aproximativ 90% din structura firului de păr fiind formată din această proteină. Așadar, o cantitate adecvată oferă strălucire, protejează împotriva ruperii și reduce aspectul de păr degradat. La nivelul unghiilor, ea formează o placă dură, care protejează țesuturile sensibile de dedesubt, oferind unghiilor fermitate și durabilitate. În piele, în schimb, proteina are un dublu rol: cel de barieră de protecție și de facilitator al regenerării, implicându-se activ în vindecarea rănilor și refacerea epidermei.