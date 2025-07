Un ten frumos și sănătos nu este doar rezultatul produselor cosmetice, ci și reflexia unei alimentații echilibrate. Potrivit specialiștilor, pielea are nevoie de vitamine și minerale pentru a funcționa normal și pentru a se apăra de agresiunile zilnice ale mediului. În multe cazuri, imperfecțiunile tenului, pornind de la acnee și uscăciune, până la riduri premature, apar din cauza unui regim alimentar sărac în nutrienți esențiali. Așadar, pentru o piele cu aspect tânăr și luminos, este esențial să vă hrăniți corect, din interior. De reținut că vitamina A este una dintre cele mai importante pentru sănătatea pielii. Lipsa acesteia duce la pierderea fermității, a elasticității și la modificări vizibile ale texturii. Pentru a preveni astfel de efecte, este recomandat să consumați alimente bogate în vitamina A, precum morcovi, spanac, broccoli, dovleac, ardei gras, mango, caise sau pepene galben. Vitamina B2 are un rol esențial în combaterea acneei și menține sănătatea pielii, a părului, ea regăsindu-se în spanac, mazăre verde, fructe uscate și avocado. Vitamina B5 previne uscarea pielii și apariția ridurilor. Surse excelente de B5 includ drojdia, conopida, porumbul, roșiile, soia, semințele de floarea-soarelui, somonul și fructele de mare. Un alt aliat puternic este vitamina C, recunoscută pentru capacitatea de a stimula producția de colagen și de a proteja pielea de efectele radicalilor liberi. Așadar, un ten curat, elastic și strălucitor începe cu o farfurie plină de culoare, vitamine și minerale.