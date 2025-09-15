Deși sunt adesea privite doar ca un element estetic, unghiile au un rol important în protejarea vârfurilor degetelor, în creșterea sensibilității tactile și chiar în mecanismele de apărare. În ciuda aspectului lor dur, ele sunt formate din cheratină, aceeași proteină din care sunt compuse și firele de păr, și, la fel ca acestea, pot deveni fragile și casante. Partea vizibilă a unghiei este compusă, paradoxal, din celule moarte. Din păcate, atunci când unghiile încep să se exfolieze, să se rupă ușor sau să devină vizibil subțiri, problema nu este întotdeauna una medicală. Adesea, susțin specialiștii, cauza poate fi regăsită în rutina zilnică de îngrijire sau în expunerea la factori externi agresivi. Fragilitatea unghiilor poate avea multiple surse, împărțite în factori interni și externi.



La nivel intern, vârsta joacă un rol semnificativ - femeile aflate la menopauză sunt mai predispuse la astfel de probleme. De asemenea, bolile inflamatorii precum psoriazisul sau dermatita atopică pot afecta direct matricea unghiei. Alte cauze pot fi deficiențele nutriționale (lipsa de calciu, zinc, magneziu, fier), afecțiunile tiroidiene, circulația periferică deficitară, diabetul sau tratamentele medicamentoase, cum ar fi retinoizii. Stresul cronic și lipsa somnului sunt alți factori care influențează sănătatea unghiei. Pe de altă parte, factorii externi precum expunerea frecventă la apă, sunt adesea ignorați, deși impactul lor este major.