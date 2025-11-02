Untul de cacao, obținut prin presarea boabelor, este o grăsime vegetală naturală cu o compoziție chimică complexă și proprietăți biologice remarcabile. Potrivit specialiștilor, acesta conține în principal acizi grași saturați și mononesaturați, care asigură stabilitate fizico-chimică și efecte benefice asupra metabolismului lipidic. Fracția sa antioxidantă, alcătuită din flavonoide, polifenoli și vitamina E, contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la protecția structurilor celulare împotriva stresului oxidativ.



În aplicațiile topice, untul de cacao acționează ca emolient și agent reparator al barierei cutanate, reducând pierderea de apă transepidermică și îmbunătățind elasticitatea pielii. Datorită proprietăților antiinflamatorii și antioxidante, este eficient în calmarea iritațiilor și în prevenirea îmbătrânirii premature. Apoi, la nivel sistemic, acidul oleic și flavonoidele exercită efecte vasoprotectoare, favorizând creșterea colesterolului HDL, reducerea LDL și stimularea sintezei de oxid nitric, cu impact pozitiv asupra tensiunii arteriale și sănătății cardiovasculare. De asemenea, prin combinația sa unică de acizi grași, vitamine și compuși fenolici, untul de cacao se evidențiază ca un ingredient bioactiv valoros, cu aplicații multiple în domeniul cosmetic, alimentar și terapeutic.