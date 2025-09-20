Urina sănătoasă are, în mod normal, o culoare galben-deschis și un aspect limpede. Când devine tulbure, lăptos sau încețoșat, poate fi un semnal al unor dezechilibre în organism. Fenomenul poate fi temporar, cauzat de deshidratare, exerciții fizice intense sau anumite alimente și medicamente, însă atunci când este însoțit de durere, febră, miros neplăcut sau sânge, necesită evaluare medicală.



La bărbați, urina tulbure poate semnala infecții urinare, prostatită, boli cu transmitere sexuală sau calculi renali. La femei, este mai frecvent asociată cu cistita, infecții ginecologice sau modificări hormonale din timpul sarcinii. La copii, cauzele includ deshidratarea, infecțiile urinare, anumite alimente, medicamente sau, mai rar, afecțiuni renale și metabolice.



Din punct de vedere medical, urina tulbure apare din cauza acumulării de cristale, celule inflamatorii, sânge, proteine sau glucoză, dar și din cauza dezechilibrelor de pH sau a calculilor urinari. Simptomele asociate care trebuie urmărite sunt usturimea sau durerea la urinare, mirosul neplăcut, urinările frecvente, febra și durerile lombare.



Orice modificare persistentă a urinei trebuie evaluată de medic. Identificarea cauzei și tratamentul corect previn complicațiile și protejează sănătatea rinichilor și a întregului organism.



