Usturoiul, lămâia și ceapa, extrem de benefice pentru organism

Specialiștii spun că alimentele precum usturoiul, lămâia și ceapa conțin o mulțime de substanțe nutritive benefice pentru organism. Mai mult decât atât, această combinație este recomandată în majoritatea dietelor. În primul rând, alimentele enumerate se caracterizează prin conținutul lor interesant de substanțe nutritive esențiale care, odată asimilate, contribuie la menținerea bunăstării fizice și mintale. Cel mai interesant lucru este că sunt ingrediente versatile pe care le puteți include în multe preparate. În plus, uneori, datorită bogăției lor nutriționale, sunt adesea folosite ca adjuvant pentru calmarea simptomelor mai multor boli.



Cu toate acestea, este foarte important să rețineți că nu sunt alimente cu efecte miraculoase. Incluse într-un plan de alimentație sănătoasă, ele pot contribui la sănătatea corpului.





De exemplu, potrivit unui studiu, usturoiul are efecte antioxidante, antiinflamatoare, antimicrobiene și antidiabetice. Astfel, consumul său reduce tensiunea arterială crescută, dar și nivelul colesterolului și pe cel al trigliceridelor. În același timp, ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare cronice și reduce riscul de diabet zaharat. Ceapa, în schimb, este bogată în aminoacizi esențiali și oferă vitamina E, C și B, dar și minerale precum sulful, potasiul, fosforul, magneziul, calciul și sodiul. La rândul său, lămâia contribuie la întărirea sistemului imunitar, dar și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, este de mare folos la eliminarea pietrelor la rinichi și constituie o soluție pentru pierderea în greutate. Aceste trei ingrediente au multe beneficii care ar putea garanta o bună sănătate fizică și mintală.