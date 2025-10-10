În spatele unei simple roșeli oculare se poate ascunde o afecțiune gravă care, netratată la timp, poate duce la pierderea definitivă a vederii. Uveita este o inflamație a stratului mijlociu al ochiului, cunoscut sub numele de uvee și reprezintă una dintre cele mai complexe și imprevizibile patologii oftalmologice. Din păcate, poate apărea la orice vârstă, însă cel mai adesea afectează persoanele tinere și adulte active, între 20 și 60 de ani.



Simptomele apar, de regulă, brusc și pot include roșeață oculară intensă, durere profundă, fotofobie și vedere încețoșată. În unele cazuri, afectarea este unilaterală, dar boala poate implica și ambii ochi, iar evoluția ei este uneori agresivă și recidivantă. Potrivit dr. Daniela Pătru, Ceea ce face uveita atât de dificil de tratat este faptul că nu este o boală în sine, ci un simptom al unui proces inflamator care poate avea cauze multiple: de la boli autoimune sistemice, infecții cronice sau acute, până la traumatisme oculare ori reacții toxice. În plus, fumatul și anumite predispoziții genetice par să joace un rol în apariția bolii, deși mecanismele exacte rămân incomplet elucidate. În funcție de localizare, uveita este clasificată în patru forme principale: anterioară, intermediară, posterioară și panuveită, aceasta din urmă afectând întreaga uvee și fiind considerată cea mai severă. Dincolo de disconfortul imediat, afecţiunea are consecințe pe termen lung. Netratată sau tratată inadecvat, poate duce la complicații ireversibile precum glaucomul, cataracta, edemul macular sau chiar dezlipirea de retină. De altfel, alături de retinopatia diabetică, este una dintre cauzele majore ale pierderii vederii în rândul populației.



Deși terapiile naturale nu pot substitui tratamentele standard, există dovezi care susțin beneficiul adjuvant al antioxidanților și vitaminelor, în special vitamina D, în reducerea severității inflamației. O dietă echilibrată, bogată în nutrienți antiinflamatori, precum cei din fructe de pădure, legume verzi sau ceai verde poate susține sănătatea oculară și întregul sistem imunitar. În formele ușoare, unii pacienți pot beneficia de picături oftalmice naturale, fără conservanți, dar doar sub supraveghere medicală strictă.



Aşadar, uveita rămâne o afecțiune care impune vigilență, acuratețe diagnostică și tratament prompt. Simptomele aparent banale nu trebuie ignorate, iar vizita la oftalmolog devine esențială în fața oricărei modificări inexplicabile a vederii.