Dacă aveți diabet, știți deja cât de multă atenție cere această boală în fiecare zi. Practic, susțin specialiștii, măsurarea glicemiei, alimentația echilibrată și tratamentele devin parte din viața de zi cu zi. Totuși, există un aspect pe care mulți îl trec cu vederea: diabetul poate afecta ochii chiar și atunci când vederea pare perfect normală. Din păcate, multe persoane nu observă nici o schimbare până când problema devine serioasă, iar atunci tratamentul poate fi mai complicat. În timp, nivelurile ridicate de zahăr din sânge pot slăbi vasele de sânge din retină, acea zonă sensibilă din spatele ochiului care transformă lumina în imagini. Totodată, ele pot începe să se blocheze sau să se dilate anormal, iar rezultatul este ceea ce medicii numesc retinopatie diabetică.



La început, nu provoacă durere și nici nu afectează claritatea vederii, dar evoluează în tăcere. Când apar pete negre, vederea încețoșată sau senzația că nu mai distingeți bine detaliile, este posibil ca boala să fie deja într-un stadiu avansat. Tot diabetul poate favoriza și apariția edemului macular, o umflare a zonei centrale a retinei, care face dificilă citirea sau recunoașterea fețelor. De asemenea, persoanele cu diabet dezvoltă mai frecvent cataractă, observând o vedere tulbure, mai ales în lumină slabă, sau glaucom, o creștere a presiunii în interiorul ochiului care afectează nervul optic. Toate aceste afecțiuni pot duce la pierderea vederii dacă nu sunt depistate la timp. Vestea bună este că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau ținute sub control. Așadar, un consult oftalmologic regulat, făcut chiar și atunci când nu aveți simptome, poate face diferența.