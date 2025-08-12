Unii oameni au prostul obicei de a-şi roade unghiile, acest „hobby” fiind denumit de medici onicofagie. Aceştia susţin că roaderea unghiilor trădează, de fapt, o tensiune reprimată şi apare, îndeosebi, în cazul persoanelor introvertite, care ţin înăbuşite sentimentele de furie şi frustrările. Pe scurt, nevoia de eliberare a acestor sentimente negative apare inconştient prin maltratarea propriilor unghii.



Există, totuşi, o metodă care acţionează mai presus de voinţa personală şi reuşeşte să pună capăt roaderii unghiilor. Este vorba despre aplicarea unei soluţii cu gust foarte amar, care are o acţiune repulsivă, împiedicând imediat gestul respectiv. În ceea ce priveşte onicofagia, aceasta nu este doar o problemă de natură estetică, ci devine o tulburare comportamentală cu consecinţe atât asupra stării de sănătate, cât şi a vieţii sociale.



Din cauza acestui obicei, vârfurile degetelor sunt inflamate şi foarte dureroase, apar leziuni ale cuticulelor, unghiile sunt roase din carne şi au un aspect urât. Mai mult decât atât, persoanele care au acest obicei pot suferi infecţii la rădăcina unghiilor sau la nivelul gurii din cauza transmiterii microbilor de pe mâini în gură şi invers. În cazuri extreme, pot apărea depozite de puroi pe degetele umflate şi roşii. În plus, onicofagia poate conduce la probleme dentare, infecţii ale gingiilor şi favorizează apariţia cariilor.

