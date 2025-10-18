Fără să vă dați seama, consumați toxine în fiecare zi, prin alimentele pline de aditivi, prin aerul poluat, prin apă, produse cosmetice sau chiar medicamente. În timp, aceste substanțe se acumulează și pot afecta negativ starea de sănătate. De aceea, o cură de detoxifiere, făcută corect, poate aduce beneficii reale atât corpului, cât și minții.



Specialiştii drmax.ro precizează că un astfel de proces durează, de regulă, între trei și şapte zile, dar poate fi extins până la o lună, în funcție de nevoile voastre. Scopul nu este pierderea în greutate (deși aceasta poate apărea ca efect secundar), ci sprijinirea ficatului, rinichilor și colonului în eliminarea reziduurilor care încetinesc funcționarea organismului.



Semnele că aveți nevoie de o detoxifiere pot include oboseala constantă, durerile de cap, tulburările de somn, balonarea sau pielea încărcată. Dacă simțiți că sunteți mereu lipsiți de energie, că aveți stări de iritabilitate sau disconfort digestiv, o pauză alimentară bazată pe fructe, legume și lichide poate face diferența. Înainte să începeți, este recomandat însă să vă faceți un set de analize și să discutați cu un medic sau un nutriționist.



Nu uitați! Detoxifierea nu înseamnă înfometare, ci alegerea unor alimente curate, care susțin funcțiile vitale.