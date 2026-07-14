

Dacă vă surprindeți căscând încă de la primele ore ale dimineții, vă concentrați cu dificultate la serviciu sau simțiți nevoia să dormiți întimpul zilei, este posibil să nu fie vorba doar despre o noapte nedormită. Starea de oboseală și somnolența pot avea numeroase cauze, de la un program dezechilibrat și alimentație necorespunzătoare până la afecțiuni medicale care necesită atenție.

Unul dintre cele mai frecvente motive este lipsa unui somn odihnitor. Chiar dacă petreceți suficiente ore în pat, calitatea somnului poate fi afectată de stres, utilizarea excesivă a telefonului înainte de culcare, consumul de cafea sau băuturi energizante în a doua parte a zilei ori de un program de somn neregulat.



În toate aceste situații, organismul nu reușește să se refacă complet, iar efectele se resimt pe parcursul întregii zile. Alimentația joacă, la rândul ei, un rol important.

„Mesele bogate în grăsimi și zahăr pot provoca o senzație accentuată de somnolență după masă, întimp ce mesele sărite sau hidratarea insuficientă reduc nivelul de energie și capacitatea de concentrare. De asemenea, lipsa unor vitamine și minerale, precum fierul, vitamina B12 sau vitamina D, poate contribui la apariția oboselii persistente", a subliniat dr. Steluța Dănilă.

Medicul a adăugat că nu trebuie ignorat nici impactul stresului. Atunci când vă confruntați cu perioade tensionate, organismul consumă mai multe resurse pentru a face față solicitărilor, iar senzația de epuizare poate apărea chiar și după activități obișnuite.

În unele cazuri, oboseala continuă poate fi asociată și cu anxietatea sau depresia, situații în care este recomandat să solicitați ajutor de specialitate.

Există, însă, și afecțiuni medicale care pot avea ca simptom principal somnolența excesivă. Problemele tiroidiene, anemia, diabetul, sindromul de apnee în somn sau anumite boli cardiovasculare pot reduce semnificativ nivelul de energie.

De asemenea, unele medicamente, în special cele pentru alergii, anxietate sau durere, pot avea ca efect secundar apariția somnolenței.

Pentru a vă recăpăta energia, încercați să respectați un program regulat de somn, să dormiți între șapte și nouă ore pe noapte, să limitați utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare și să adoptați o alimentație echilibrată.

Hidratarea corespunzătoare și mișcarea zilnică, chiar și sub forma unei plimbări de 30 de minute, pot contribui la reducerea senzației de oboseală și la îmbunătățirea stării generale.

Dacă starea de oboseală persistă mai multe săptămâni, este însoțită de dificultăți de respirație, amețeli, scădere inexplicabilă în greutate, dureri în piept sau vă afectează activitățile de zi cu zi, nu amânați consultul medical.

