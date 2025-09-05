Vi s-a întâmplat să vă ridicați de pe scaun și să auziți un trosnet scurt în genunchi? Sau poate atunci când urcați scările, faceți o genuflexiune sau mergeți mai alert, simțiți și auziți acel sunet sec, care pare să vină din interiorul articulației? Nu sunteți singurii. Mulți dintre dumneavoastră experimentează zilnic acest fenomen și, de cele mai multe ori, primul gând este acela că ceva nu este în regulă. Cu toate acestea, medicii susțin că, în lipsa durerii, inflamației sau instabilității, trosnetele genunchilor nu sunt un motiv real de îngrijorare. Genunchiul este o articulație complexă, unde oasele, ligamentele, mușchii și cartilajele lucrează împreună pentru a vă asigura mobilitatea.



Printre cele mai frecvente cauze se află tensiunea mușchiului cvadriceps, care, dacă este prea strâns, poate trage de rotulă și influența mișcarea ei. Dacă aveți o rotulă mai mare sau mai mobilă, este posibil ca aceasta să nu alunece perfect în șanțul său natural, ceea ce poate duce la zgomote în timpul mersului sau exercițiilor. De asemenea, în lichidul sinovial al articulației se pot forma mici bule de gaz. Când acestea se sparg în timpul mișcării, genunchiul dumneavoastră poate scoate un pocnet perfect inofensiv. Este important, totuși, să fiți atenți la semnele de alarmă. Dacă trosnetul este însoțit de durere, umflare, senzația de blocaj sau instabilitate, este recomandat să mergeți la un consult de specialitate.