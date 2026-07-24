

Mulți oameni se întreabă de la ce dioptrii devine necesară purtareaochelarilor, dar răspunsul nu depinde doar de valoarea înscrisă pe rețetă. Decizia se ia în funcție de simptome, de vârstă, de tipul viciului de refracție și de impactul pe care acesta îl are asupra activităților de zi cu zi. Din acest motiv, două persoane cu aceeași dioptrie pot primi recomandări diferite din partea mediculuioftalmolog.

În cazul miopiei,ochelarii sunt recomandați atunci când vederea la distanță devine neclară și afectează activități precum condusul, mersul la școală sau serviciu ori recunoașterea fețelor.

Chiar și dioptriile mici, de aproximativ -0,50, pot necesita corecție dacă provoacă disconfort sau reduc acuitatea vizuală.

În hipermetropie, situația este diferită. Persoanele tinere pot compensa dioptriile mici prin acomodarea ochiului, însă pot apărea dureri de cap, oboseală oculară și vedere încețoșată la citit.

La copii, corectarea hipermetropiei este deosebit de importantă atunci când există risc de strabism sau ambliopie, chiar dacă dioptriile nu sunt foarte mari.

„Astigmatismul poate afecta claritatea imaginii chiar și la valori reduse. În multe cazuri, o corecție de aproximativ 0,75 dioptrii cilindrice sau mai mult este suficientă pentru a îmbunătăți semnificativ vederea și confortul vizual, dar recomandarea diferă de la o persoană la alta. După vârsta de aproximativ 40 de ani apare frecvent prezbiopia, procesul natural prin care cristalinul își pierde treptat capacitatea de a focaliza obiectele apropiate. Dacă observați că trebuie să îndepărtați telefonul sau cartea pentru a vedea clar, este posibil să aveți nevoie de ochelari pentru citit, chiar dacă până atunci ați avut o vedere bună", a explicat dr. Mara Dicu.

La copii, controalele oftalmologice periodice sunt esențiale, deoarece problemele de vedere pot trece neobservate. De exemplu, un copil care se apropie foarte mult de caiet, își mijește ochii sau acuză dureri de cap ar trebui evaluat de un specialist, indiferent de valoarea dioptriilor.

Totuși, nu există un prag universal de la care ochelarii devin obligatorii. Cea mai importantă este calitatea vederii și recomandarea medicului oftalmolog, obținută în urma unui consult complet. Dacă observați vedere încețoșată, dificultăți la citit, oboseală oculară sau dureri de cap repetate, este indicat să programați un control, deoarece o corecție potrivită poate îmbunătăți semnificativ confortul vizual și calitatea vieții.

În unele situații, medicul poate recomanda purtarea ochelarilor doar pentru anumite activități, cum ar fi cititul, lucrul la calculator sau condusul, și nu pe tot parcursul zilei.

Pe măsură ce vederea se modifică, este posibil ca recomandările să fie ajustate. De aceea, controalele oftalmologice periodice sunt importante, chiar dacă purtați deja ochelari, deoarece dioptriile se pot schimba în timp, iar o corecție nepotrivită poate favoriza oboseala oculară și scăderea confortului vizual.

