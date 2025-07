Vergeturile, acele striații subțiri, de obicei de culoare roz sau albă, care apar pe piele, reprezintă o problemă cu care se confruntă multe femei în timpul sarcinii. Totuși, susțin specialiștii este posibil să aveți deja vergeturi și să nu le fi observat înainte. Cert este că vă puteți alege cu ele de fiecare dată când are loc o modificare a greutății sau în timpul unei perioade de creștere, cum este adolescența. Cele mai frecvente momente pentru apariția acestor dungi inestetice includ perioada pubertății, perioada sarcinii și momentele de creștere semnificativă în greutate. Vergeturile pot provoca, însă, sentimente negative din cauza aspectului lor, dar nu sunt dăunătoare și nici dureroase. Un aspect important care va determina dacă veți avea sau nu astfel de probleme în sarcină este reprezentat de moștenirea genetică. Totuși, în încercarea de a evita apariția vergeturilor, puteți urma câteva reguli: fiți atentă la creșterea în greutate.



Încercați să luați în greutate treptat și constant. De asemenea, ar trebui să evitați kilogramele în exces. Pentru o femeie care are o greutate normală înainte de a rămâne gravidă, numărul de kilograme acumulate în timpul sarcinii ar trebui să fie undeva între 11 și 15, potrivit experților. Apoi, o piele sănătoasă are mai puține vergeturi, iar o alimentație potrivită este o parte a acestui proces. Deci, evitați margarina, maioneza, zahărul adăugat, băuturile carbogazoase și făina albă. Mâncați mai multe alimente naturale, simple, precum fructe și legume proaspete, avocado, nuci, pește gras (sardine, somon, hering, macrou). De asemenea, puteți folosi anumite produse din comerț create special împotriva apariției vergeturilor, dar discutați cu medicul despre ce substanțe ar trebui evitate în perioada sarcinii